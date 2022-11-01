Wikimedia оштрафовали на 2 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 млн компанию Wikimedia Foundation, передает корреспондент РИА Новости. Соответствующий административный протокол был составлен за неудаление из онлайн-энциклопедии «Википедия» двух статей о военной операции на Украине.

Признать Wikimedia Foundation, Inc виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн рублей, — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Впервые суд оштрафовал Wikimedia в конце апреля — на 3 млн рублей. Поводом для штрафа стали семь статей с информацией о спецоперации на Украине, которую суд счел необъективной. Речь идет о публикациях, посвященных самой СВО, а также событиям в Буче, уничтожению больницы и театра в Мариуполе.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что некоммерческий фонд Wikimedia подпадает под закон о «приземлении» иностранных IT-гигантов. Это значит, что компания с суточной аудиторией более полумиллиона человек обязана открыть в России свой филиал, представительство или иметь уполномоченное юрлицо.

В апреле исполнительный директор некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ» Станислав Козловский объяснил, что «Википедия» следует принципу нейтралитета, а ее авторы дают разные точки зрения на события. По поводу вероятной блокировки «Википедии» в РФ Козловский ответил, что в стране и так уже заблокированы некоторые соцсети.