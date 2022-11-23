Суд удовлетворил иск «Дума ТВ» к Google Володин рассказал, что Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Дума ТВ» к Google на 1 млрд рублей

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск канала «Дума ТВ» к ООО «Гугл» на 1 млрд рублей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он также сообщил, что инстанция постановила восстановить доступ к каналу на видеохостинге YouTube.

Суд обязал «Гугл» восстановить доступ к YouTube-каналу «Дума ТВ», а в случае неисполнения решения — взыскивать неустойку в размере 100 тыс. рублей в день до достижения 1 млрд рублей. Каждую неделю неустойка будет увеличиваться вдвое, — говорится на сайте Госдумы.

Он предложил комитету по вопросам семьи, женщин и детей продумать, куда необходимо направить средства, которые должен перечислить «Гугл» «Думе ТВ», на решение проблем детей. Володин добавил, что если денег от Google не будет, то парламент возьмется за поиски активов компании.

А в случае, если деньги перечислять не будут, попытаются уйти в процедуру банкротства, попросим Комитет по безопасности и противодействию коррупции подумать, как мы будем эти средства возвращать, — резюмировал Володин.

Ранее «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой ограничить доступ к YouTube на территории РФ. В пресс-службе компании отметили, что видеохостинг используется для распространения фейков о Вооруженных силах РФ, а также органов государственной власти и управления.

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов на это заявил, что в настоящий момент блокировать YouTube на территории России нецелесообразно. Он подчеркнул, что прежде чем идти на этот шаг, необходимо создать в стране альтернативные площадки, однако на сегодняшний день их развитие идет не лучшим образом.