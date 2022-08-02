Основателю «Омбудсмена полиции» вынесли обвинительный приговор Суд приговорил создателя проекта «Омбудсмен полиции» Воронцова к пяти годам колонии за вымогательство и изготовление порнографии

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Люблинский суд Москвы 2 августа вынес обвинительный вердикт в отношении создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Он приговорен к пяти годам заключения в колонии за вымогательство и изготовление порнографической продукции, передает ТАСС. Ранее суд признал Воронцова виновным по части 1 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»), двум эпизодам, связанным с нелегальным созданием порнографического материала, а также по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).

Назначить Воронцову В. А. наказание в виде лишения свободы на срок пять лет колонии общего режима, — зачитала текст приговора судья.

Воронцов ранее ушел из полиции из-за конфликта с начальством. Сначала во «ВКонтакте», потом в Telegram и Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) он завел паблик «Омбудсмен полиции», в котором описывал проблемы сотрудников МВД. Воронцов жестко высказывался о руководстве правоохранительных органов, публиковал внутренние документы полиции.

Бесправие сотрудников правоохранительных органов оказалось очень востребованной темой. На соцсети Воронцова подписалось более 400 тысяч человек. Вскоре полицейские стали обращаться к нему за юридической помощью при возникновении споров с начальством. Конфликтовал защитник бывших коллег с МВД, а с руководством Росгвардии у него сложились конструктивные отношения.

По версии следователей, в 2017 году Воронцов вымогал у бывшего сотрудника московской полиции 300 000 тысяч рублей за нераспространение его снимков интимного характера. Денег Воронцов не получил, и опубликовал фотографии в одном из своих пабликов в соцсети.

Также экс-сотрудник полиции оскорблял в группе «Омбудсмен полиции» оперуполномоченного, с которым у него был конфликт.