Стало известно, за что россиян могут посадить в тюрьму при продаже квартиры Депутат Чаплин: продажа квартиры по низкой цене чревата тюремным сроком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажа квартиры по низкой цене может грозить россиянам тюремным сроком, предупредил депутат Госдумы Никита Чаплин. В разговоре с NEWS.ru парламентарий уточнил, что продавца могут привлечь к ответственности за уклонение от уплаты налогов. По его словам, основной мотивацией при продаже квартиры ниже рыночной стоимости является желание сократить налоговые обязательства.

Основной мотивацией является желание уменьшить налоговые обязательства. Примером может служить ситуация, когда продавец стремится уменьшить сумму НДФЛ, который он должен заплатить с разницы между ценой покупки и продажи квартиры. В случае обнаружения ФНС занижения стоимости продавца могут привлечь по статье УК РФ за уклонение от налогов, — пояснил Чаплин.

Он предупредил, что налоговая инспекция имеет право доначислить недостающую сумму налога, штрафы и пени за каждый день просрочки. Кроме того, как отметил парламентарий, у покупателя могут возникнуть проблемы с вычетами и последующей продажей квартиры в случае необходимости. Депутат подчеркнул, что обе стороны сделки могут подвергнуться налоговой проверке.

Если сделка будет признана недействительной, то может стать проблематичным возврат полной уплаченной суммы продавцу. Занижение стоимости недвижимости в договоре купли-продажи является рискованным и незаконным действием, которое может привести к серьезным финансовым и юридическим последствиям, — заключил депутат.

Адвокат Лала Саркисян ранее рассказала, что лучше отказаться от покупки квартиры, если ее техническая документация не соответствует реальному состоянию. По ее словам, также нужно обратить внимание на зарегистрированных в квартире людей, так как некоторых жильцов будет тяжело из нее выписать.