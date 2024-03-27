Стало известно, сколько погибших удалось опознать после теракта в «Крокусе» СК: опознано 84 тела погибших при теракте в «Крокусе»

Следственным органам удалось опознать уже 84 тела погибших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщили в Следственном комитете России. Как отмечается, среди них пятеро детей в возрасте от девяти до шестнадцати лет. Личности остальных жертв трагедии будут установлены путем молекулярно-генетические экспертизы.

На данный момент опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что пропавшими без вести после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», по предварительным данным, числятся 95 человек. Канал уточняет, что списки составлены оперативными службами на основании обращений граждан, которые не могут выйти на связь с родственниками, чьих имен нет в списках погибших и пострадавших. Тем временем в СК пояснили, что после теракта в следственные органы поступило 143 заявления о пропаже родственников.

После трагедии спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам проработать вопрос усиления безопасности россиян на массовых мероприятиях. Поручение адресовано комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и комитету по культуре.