Открыто движение автомобилей по левой части Крымского моста Хуснуллин: открыто движение автомобилей по поврежденной части Крымского моста

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Движение автомобилей по поврежденной в июле левой части Крымского моста открыто, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, строители сдали объект на один день раньше запланированного срока.

С опережением сроков открыли для движения автомобилей левую часть Крымского моста. Несмотря на большой объем задач, на восстановление нам потребовалось всего 59 дней! На совещании у президента докладывали, что завершим работу к 15 сентября, и точно выдержали график, закончили даже на один день раньше, — написал Хуснуллин.

Он отметил, что сразу после теракта был возведен временный рабочий мост, а также демонтирован поврежденный пролет. Хуснуллин добавил, что также предстоит восстановить второе пролетное строение. Реконструкцию планируют завершить к 1 ноября.

Крымский мост был атакован двумя надводными беспилотными аппаратами ночью 17 июля. В результате взрывом была повреждена автодорожная часть конструкции, погибли мужчина и женщина, направлявшиеся на отдых в Крым, их дочь получила ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Движение автомобильного транспорта осуществлялось в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления.