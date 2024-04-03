Стало известно, на каком уровне находится госдолг России Мишустин: госдолг России находится на безопасном уровне 17% ВВП

Фото: government.ru

Михаил Мишустин

Текущий государственный долг России находится на безопасном уровне, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме. По его словам, сейчас этот показатель составляет 17% валового внутреннего продукта, что намного ниже, чем у западных стран.

Текущий безопасный уровень долга (отношение госдолга к ВВП) у нас где-то 17%. Посмотрите на наших (в кавычках) или бывших, или партнеров сегодняшних — там все совершенно по-другому обстоит, — сказал Мишустин.

Ранее Министерство финансов США сообщило, что американский государственный долг впервые превысил отметку $34 трлн. Это является рекордным показателем для страны. Осенью прошлого года госдолг США составлял $33 трлн.

Экономист Николай Кульбака считает, что американский государственный долг никак не отразится на российской экономике. По его словам, Москва и Вашингтон никогда не были торговыми партнерами, а на данном этапе практически полностью прекратили торговые отношения. Как пояснил специалист, экономика России в первую очередь зависит от цен на нефть. В связи с этим проблемы могут возникнуть, если в Китае, США и Европе произойдет обвал стоимости сырья.