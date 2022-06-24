Названы командующие Южной, Центральной группировками войск ВС РФ на Украине В Минобороны сообщили о прорыве обороны Лисичанска и окружении ВСУ под городом Горское

Фото: Министерство обороны РФ

Группировка российских войск «Центр» прорвала оборону Лисичанска и блокировала город с юга. Одновременно с этим Южная группировка войск завершила разгром окруженных подразделений ВСУ в Горском котле, говорится в Telegram-канале Минобороны России. Отдельно в ведомстве отметили, что группировкой «Центр» руководит командующий Центральным военным округом Александр Лапин, а Южной — главком ВКС России Сергей Суровикин.

Воинские части группировки войск «Центр» под командованием генерал-полковника Лапина А.П., прорвав хорошо подготовленную оборону украинских войск, блокировали город Лисичанск с юга. <...> Южная группировка войск под командованием генерала армии Суровикина С.В. завершила разгром окруженной группировки ВСУ в Горском котле, — указано в Telegram-канале.

Фото: Министерство обороны РФ Сергей Суровикин

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что вооруженные силы республики взяли под полный контроль города Горское и Золотое. Он добавил, что еще один город — Лисичанск — находится «в оперативном окружении».

24 июня военные ЛНР также водрузили государственные флаги республики и России перед зданием городской администрации в освобожденном городе Горское. Украинская сторона сообщила об отходе своих подразделений из Горского и Золотого.