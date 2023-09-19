Стало известно, когда встретятся Путин и Си Цзиньпин Патрушев: Путин в октябре планирует провести в Пекине переговоры с Си Цзиньпином

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Си Цзиньпин, Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в октябре планирует провести в Пекине переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с главой МИД КНР Ван И. По словам Патрушева, которые приводит ТАСС, переговоры пройдут в рамках международного форума «Один пояс — один путь».

В октябре рассчитываем на обстоятельные двусторонние переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в рамках участия главы российского государства в мероприятиях международного форума «Один пояс — один путь», — сказал он.

18 сентября Ван И на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Москва и Пекин несут общую ответственность за поддержание стабильности и прогресса в мире. По его словам, РФ и КНР являются ведущими мировыми державами и членами Совбеза ООН и на них возложена такая ответственная миссия.

По его словам, ситуация, которая сложилась в мире и регионе, заставляет Москву и Пекин постоянно поддерживать контакты и «сверять часы». При этом глава МИД КНР отметил, что политика Китая и России не направлена против кого-то.

Ранее Ван И заявил, что благодаря усилиям председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина отношения между странами сохраняют высокую динамику развития. Китайский министр отметил, что ожидает выхода на новые договоренности в ходе переговоров. Российский министр подтвердил, что отношения Москвы и Пекина динамично развиваются, несмотря на турбулентность.