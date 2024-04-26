Стало известно, когда и на сколько ЦБ РФ может снизить ключевую ставку Депутат Аксаков: ЦБ РФ может снизить ключевую ставку до 13% после июня

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

ЦБ РФ, вероятно, снизит ключевую ставку до 13% во второй половине 2024-го, рассказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Парламентарий добавил, что в данный момент предпосылок для этого нет.

Мы все ждем снижения ключевой ставки, она влияет на процентные ставки кредитных организаций. К сожалению, объективных факторов для этого сейчас нет. Уровень инфляции вроде бы стабилизировался, но пока не снижается до нужных значений. Это связано с тем, что доходы населения, растут опережающими темпами по отношению к ВВП. Допускаю, что есть предпосылки того, что во второй половине этого года ЦБ может снизить ключевую ставку до значений около 13%, — подчеркнул Аксаков.

Центральный банк России ранее сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, сообщается на сайте регулятора. Решение объясняется тем, что текущее инфляционное давление остается высоким.

В Центробанке отметили, что внутренний спрос все еще превышает возможности расширения предложения. Из материалов регулятора следует, что он повысил прогноз средней ключевой ставки в 2024 году до 15–16%, хотя ранее прогноз был на уровне 13,5–15,5%. При этом в 2025 году ожидается, что ее диапазон составит 10–12%. Прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год сохранен на уровне 6-7%.

Финансовый аналитик, экономист Александр Разуваев в беседе с NEWS.ru прогнозировал снижение ключевой ставки Центробанка. По словам эксперта, она снизится не раньше четвертого квартала 2024 года.