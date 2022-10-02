Стало известно, когда Госдума рассмотрит законопроекты по новым регионам Володин: Госдума рассмотрит ратификацию договоров по новым субъектам в понедельник

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Государственная дума Российской Федерации

Госдума рассмотрит проекты конституционных законов о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России на пленарном заседании, назначенном на 3 октября, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Кроме того, в повестку законодателей входит ратификация соответствующих международных договоров, передает ТАСС.

В понедельник рассмотрим внесение поправок в конституционные законы, а также ратификацию международных договоров, которые были озвучены, займемся формированием правового поля, — указал Володин.

Он подчеркнул, что каждый житель присоединенных регионов должен «чувствовать себя защищенным, находиться в едином правовом поле и с позиции социальной защиты, и финансовой системы, и в экономическом пространстве».

Спикер госдумы напомнил, что в ходе интеграции Крыма парламентарии приняли около 70 законов, поэтому и на этот раз депутатам предстоит «серьезная, большая работа». Дополнительным осложнением выступает тот факт, что на некоторых территориях еще ведутся бои.

Сегодня днем Конституционный суд России принял постановления о признании договоров по включению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Было опубликовано четыре соответствующих постановления.

Референдумы о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Согласно их результатам, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.