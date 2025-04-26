В Госдуме объяснили, как освобождение Курской области изменит ход СВО Депутат Шеремет: освобождение Курской области стало переломным моментом СВО

Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru

Курская область

Полное освобождение Курской области от ВСУ станет переломным моментом спецоперации, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, данный этап сломает хребет украинской армии и сделает победу России в СВО неизбежной.

Завершение операции по освобождению Курской области имеет большое стратегическое значение и является переломным этапом который сломает хребет нацистской нечисти. Она вселяет твердую уверенность в сплотившихся граждан России , что Победа над врагом близка и неизбежна, — считает Шеремет.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину, что операция по освобождению Курской области полностью завершена. Украинские войска были выбиты из приграничного региона.

До этого заместитель начальника Главного военно-политического управления армии России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщал, что украинские войска лишились возможности логистики в Горнале Курской области. Однако, несмотря на это, противник не оставляет попыток удержать данный участок из последних сил.