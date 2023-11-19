Стало известно, есть ли угроза России от финских военных на границе Минобороны РФ: финские военные на границе с РФ не представляют какой-либо угрозы

Фото: IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press

Финские военные, прибывшие на границу с Россией 19 ноября, не представляют какой-либо угрозы, сообщил «Известиям» источник в штабе Западного военного округа Минобороны РФ. По данным ведомства, они получили задание построить дополнительное заграждение на своей стороне границы.

Мы наблюдаем прибытие небольших подразделений военных инженеров Финляндии на границу, какой-либо угрозы они не представляют, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что финские военнослужащие прибыли на контрольно-пропускной пункт «Вартиус». Это связано с прибывающими на границу беженцами.

По оценкам пограничников, за прошедшую ночь поступило свыше 60 запросов на предоставление убежища. При этом двое граждан незаконно пересекли границу и были задержаны. Согласно прогнозам, 19 ноября ожидается особо оживленный трафик. В очередь уже выстроились автомобили.

До этого стало известно, что Финляндия временно закрывала контрольно-пропускной пункт «Вартиус» на границе с Россией. Решение связано с перегруженностью КПП. Работу возобновили утром 19 ноября. Власти Финляндии также решили закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией — Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Они прекратили свою работу 18 ноября.