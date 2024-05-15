Стали известны доходы подозреваемого во взяточничестве кадровика Минобороны РИА Новости: кадровик МО Кузнецов приобрел за четыре года «Волгу» и участок

Фото: МО РФ

Юрий Кузнецов

Начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, которого задержали по делу о получении взятки, за четыре года службы приобрел советский автомобиль «Волга», участок на 15 соток и долю в квартире, сообщает РИА Новости. Согласно декларации, доход Кузнецова в 2019 году превысил 4,5 млн рублей, что на миллион больше, чем в 2015 году.

Так, в период с 2015 по 2019 год Кузнецов и его супруга купили два автомобиля и приобрели в собственность участок земли площадью 1,5 тысячи квадратных метров, а также квартиру. В 2015-м в пользовании у чиновника, как и у его жены, были две квартиры на 72,2 и 156,5 квадратного метра. В автопарке мужчины числились BMW Х5 и Toyota Corolla, супруги — Nissan Tiida.

В 2016 году квартира с большей площадью перешла в долевую собственность, в то время как вторая уже не числилась в декларации. В 2017-м у супругов появился автомобиль Audi A7, который «пропал» спустя год, однако на счету семейства появились два земельных участка по 1,5 тысячи квадратных метров.

В 2019 году в собственности у жены Кузнецова появилось нежилое помещение, а в пользовании — объект незавершенного строительства площадью 240 квадратных метров. Кузнецов в свою очередь купил советскую «Волгу».

Затем декларации перестали публиковаться в связи со вступлением в силу в 2021 году закона о включении в перечень лиц, подлежащих государственной защите, госслужащих ВС РФ, которые принимали участие в борьбе с терроризмом, а также госслужащих органов внешней разведки — участников спецопераций и сотрудников Росгвардии.

Ранее прошли обыски сразу по нескольким адресам в рамках уголовного дела Кузнецова. Следственные мероприятия проводились в Москве и Краснодарском крае. Минобороны России эту информацию не комментировало.