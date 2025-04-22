Раскрыт уровень долговой нагрузки россиян Депутат Кирьянов заявил, что закредитованность россиян достигла 34,6 трлн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Закредитованность россиян достигла 34,6 трлн рублей, заявил в беседе с НСН депутат Госдумы Артем Кирьянов. Он отметил, что на сегодняшний день сбережения граждан на депозитах превышают 50 трлн рублей. По его словам, 50 млн человек имеют хотя бы один кредит.

У очень многих людей есть кредитная карта. Из общего числа людей, имеющих кредиты, не платят своевременно 4,3%. Средний доход человека, который не платит, составляет примерно 58 тысяч рублей, а средний кредит составляет примерно 185 тысяч рублей, — подчеркнул Кирьянов.

Он отметил, что, таким образом, долг людей по кредитам втрое превышает их доход. Это свидетельствует о низком уровне финансовой грамотности среди работников неквалифицированного труда и теневого сектора экономики, пояснил парламентарий. Он добавил, что их реальные доходы остаются невидимыми для банков.

Ранее агентство «Национальные кредитные рейтинги» сообщило, что ипотечное кредитование в России по итогам 2025 года, предположительно, покажет худший за последние восемь лет результат по количеству выданных займов на жилье. Согласно прогнозу, рынок сожмется на 30–40% в сравнении с 2024-м.