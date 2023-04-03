Срок службы в добровольческих формированиях будет засчитываться в страховой Путин подписал закон о засчитывании в страховой стаж срока службы в добровольческом формировании

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Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий засчитывать в страховой стаж работника период его пребывания в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач ВС РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Речь идет об исчислении страхового стажа для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности и декретным отпускам.

В страховой стаж будет засчитываться срок несения службы добровольцем в период мобилизации, военного времени, действия военного положения, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций и при использовании ВС РФ вне территории России.

Закон вступает в силу со дня подписания, его действие распространяется на случаи, возникшие с начала проведения специальной военной операции на Украине.

Ранее Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Председателем наблюдательного совета назначен первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Фонд призван создать условия для обеспечения достойной жизни участников СВО и их семей.