«Справедливо»: в Госдуме оценили идею запретить продавать кофе детям Депутат Хамзаев: идея о запрете на продажу кофе детям справедливая и правильная

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Идея запретить продажу кофе детям правильная и справедливая, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. По его словам, которые передает «Газета.Ru», изначально этот напиток продавали только мужчинам.

Я считаю, что идея тоже справедливая и она правильная, но я бы их сейчас не смешивал между собой, — сказал Хамзаев, отвечая на вопрос, не войдет ли кофе в законопроект о запрете продажи детям энергетиков.

Он отметил, что документ будет тяжело провести, если «скидывать в кучу все проблемы». Следует сконцентрироваться на одной — энергетические тонизирующие напитки и их влияние на здоровье детей, а также доступность энергетиков, подчеркнул парламентарий.

Хамзаев добавил, что изначально кофе продавали только мужчинам взрослого возраста, а затем его доступность стала развиваться по классической схеме под влиянием маркетинга. Он заявил, что кофе — искусственный энергетик, который вызывает процесс агрессивного старения организма.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что российским властям стоит ввести запрет на продажу энергетиков для несовершеннолетних. Он назвал тонизирующие напитки наследством постсоветского периода и предложил заменить их на правильное питание.