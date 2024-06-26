«Спокойствие не наступит»: в Совете Федерации оценили нового генсека НАТО Сенатор Цеков: в Европе не будет спокойствия с новым генсеком НАТО Рютте

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сергей Цеков

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru заявил, что новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не принесет спокойствия в Европу. Как отметил сенатор, для России Альянс останется абсолютно враждебной структурой. Он напомнил, что Рютте отличался воинственными заявлениями в отношении РФ.

От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Кто бы ни был во главе НАТО, это абсолютно враждебная структура. Россия была, есть и будет. Рютте уже отличился воинственными заявлениями в отношении России. После него спокойствие на территории Европы не наступит. Я думаю, в этом убеждены все реальные политики в РФ, — высказался Цеков.

Ранее стало известно, что Рютте, занимающий должность премьер-министра Нидерландов, был утвержден на пост генерального секретаря НАТО. Его кандидатуру одобрили послы 32 стран — участниц НАТО на заседании в Брюсселе. Рютте приступит к исполнению своих обязанностей с 1 октября, сменив на этом посту премьер-министра Норвегии Йенса Столтенберга.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон до этого заявил, что Украина не получит приглашение в Североатлантический альянс на июльском саммите НАТО, поскольку против этого будут выступать США. Такое мнение он высказал в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые пообщались с ним от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко.