В России расширили список жизненно важных лекарств

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Правительство РФ расширило перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в который вошли медикаменты для детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

В обновленный перечень для препарата, применяемого для лечения детей с хроническим гепатитом C, добавили лекарственную форму в виде гранул, покрытых оболочкой. Также новая лекарственная форма — таблетки диспергируемые — добавлена для препарата, который назначают людям, страдающим фенилкетонурией.

Цены на медикаменты из перечня жизненно важных регулируются государством. Их применяют при лечении в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Всего список включает в себя более 800 наименований лекарств.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что все необходимые медицинские препараты в стране имеются в достаточных объемах. По его словам, около 80% всех жизненно важных медикаментов в России являются отечественными. Онищенко подчеркнул, что сейчас перед Россией стоит задача не допустить дефицита лекарств.