Список подлежащих приватизации компаний планируют расширить Минфин подготовил список подлежащих приватизации компаний

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Министерство финансов РФ подготовило список компаний, которые могут быть добавлены в перечень для приватизации в следующую трехлетку, сообщил глава ведомства Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации. Согласно проекту, от реализации планов по приватизации российский бюджет может получить 1,229 млрд рублей, передает ТАСС.

У нас есть список компаний, которые можно было бы включить дополнительно в следующую трехлетку в приватизацию, — отметил Силуанов.

Ранее глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что идея приватизации компаний в России умерла, поэтому смысл ее обсуждать пропал. В то же время он отметил, что соответствующее предложение можно рассматривать как один из способов пополнения государственной казны.

Доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб в свою очередь заявил, что приватизация может быть эффективной при правильном подходе. По его словам, разгосударствление активов является вполне нормальным явлением.

За 30 лет Россия успела испробовать различные модели приватизации, добавил он. Если не ассоциировать этот процесс с неудачным опытом, то он не представляет никакой опасности для экономики. По словам эксперта, в первую очередь необходимо ставить вопрос о том, нужен ли конкретный актив государству.