Совфед одобрил закон об освобождении бойцов СВО от уголовного наказания

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Совет Федерации в ходе пленарного заседания одобрил закон, регулирующий в механизм освобождения от уголовной ответственности лиц, которые заключили контракт с Вооруженными силами России в период проведения спецоперации на Украине. Этот закон не распространится на лиц, подозреваемых в педофилии, терроризме и преступлениях против конституционного строя и безопасности государства. Трансляция заседания велась в Telegram госоргана.

Документ дополняет Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России отдельными статьями. Законопроект разработали главы комитетов Госдумы и Совфеда по госстроительству Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также глава комитета по обороне Андрей Картаполов.

Также, согласно закону, уголовные дела в отношении фигурантов будут приостановлены, а наказания для них изменены на условный срок. Контролировать поведение судимых в зоне СВО будут в воинских частях. Погасить судимость можно будет получив награду или в связи с увольнением по отдельным основаниям.

Для освобождения от ответственности, а также для погашения судимости основанием будет являться награждение госнаградой в период службы, либо увольнение по состоянию здоровья или в связи с окончанием мобилизации, — говорится в документе.

Ранее в Кемерово приговорили экс-бойца ЧВК «Вагнер» Александра Держалова к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима за покушение на убийство. До этого стало известно, что житель Челябинска, осужденный за истязание беременной супруги, после участия в СВО вернулся домой и продолжил угрожать бывшей.

Помилованные преступники, которые заключили контракт с ЧВК и после его завершения свободно покинули зону проведения специальной военной операции на Украине, вообще нередко вновь попадают в тюрьму. За какие новые преступления экс-бойцы возвращаются за решетку, почему они снова нарушают закон — в материале NEWS.ru.