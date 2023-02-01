Совфед одобрил закон об обязательном сборе ДНК осужденных и подозреваемых

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Совет Федерации одобрил закон об обязательной геномной регистрации для отбывающих наказание в виде лишения свободы, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также для находящихся под административным арестом, сообщает ТАСС. Сейчас геномная регистрация обязательна только для осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также для неустановленных лиц, биологический материал которых изъят в ходе следствия.

Документ наделяет экспертные подразделения Следственного комитета РФ полномочиями по проведению обязательной государственной геномной регистрации. Она может быть проведена органами предварительного следствия и органами дознания совместно с подразделениями органов внутренних дел или СК РФ, — сказано в сообщении агентства.

При возникновении права на реабилитацию геномная информация осужденных и подозреваемых уничтожается на основании заявления и приложенного к нему постановления суда о восстановлении соответствующего права. Аналогичное право получат и находящиеся под административным арестом в случае отмены постановления по делу о совершенном правонарушении.

Законопроект внесли в Думу в начале ноября 2020 года. Ранее были отклонены поправки депутата Госдумы от КПРФ Алексея Куринного, предложившего сократить круг лиц, у которых собирают информацию, до подозреваемых и обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.