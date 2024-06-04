Совет Госдумы направил в регионы проект по модернизации налоговой системы Володин: Госдума передала в регионы проект по модернизации налоговой системы

Фото: Государственная Дума РФ

Вячеслав Володин

Совет Госдумы направил в регионы для обсуждения пакет законопроектов о совершенствовании налоговой системы, заявил спикер Вячеслав Володин. По его словам, там также излагается и ряд других инициатив, передает думская пресс-служба. Среди них изменения в бюджете, предложение о возврате семи процентов НДФЛ для семей с двумя или более детьми, доходы которых не превышают 1,5 прожиточного минимума на душу населения, а также законопроект об индексации военных пенсий на 5,1 процента с 1 октября 2024 года.

Совет Государственной думы рассмотрел и направил в 15-дневную рассылку для обсуждения в регионах ряд внесенных правительством России законопроектов, направленных на совершенствование налоговой системы, а также ряд других инициатив, — отметил спикер.

Ранее правительство внесло на рассмотрение в Госдуму поправки в Налоговый кодекс РФ, предполагающие донастройку налоговой системы России. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров уточнил, что законопроект предлагает увеличить налог на прибыль организаций с 20% до 25%. По задумке авторов инициативы, для людей с доходом до 2,4 млн рублей в год ставка НДФЛ останется на уровне 13%, но чем выше доход — тем выше налог.

Соответствующую инициативу подготовил Минфин, правительство России одобрило законопроект 30 мая. В него включены изменения в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. Дальнейшая работа над законопроектами будет проводиться в Госдуме с участием парламента, бизнеса, экспертов и общественников.