«Совершенно ни при чем»: Путин рассказал, кто виноват в росте цен на Западе Путин указал, что инфляцию на Западе назвали его именем несправедливо

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Президент России Владимир Путин заявил, что его несправедливо обвинили в в росте цен на Западе. По его мнению лидеры США и Евросоюза сами допустили ряд политических ошибок, спровоцировав инфляцию. Путин считает, стремление Запада ограничить поставки отечественных энергоносителей стало причиной резкого увеличения ценовых показателей. Фрагмент выступления российского главы опубликовали в Telegram-канале «Смотри».

Пытаются ограничить наши энергоносители, опять цены взлетели до небес. Там [на Западе] моим именем называют инфляцию, а мы здесь совершенно ни при чем. Это результат их ошибок, — заявил Путин.

Ранее президент США Джо Байден назвал «проклятьем» инфляцию в стране, которая в последнее время бьет все рекорды. Он пришел на юмористическое шоу Джимми Киммела и пожаловался на текущую ситуацию в Соединенных Штатах. В ответ Байден получил от комика совет подправить данные об инфляции фломастером.

В администрации Байдена уже называли резкий рост цен в США «подорожанием Путина». Там считают рекордную инфляцию последствиями украинского кризиса.

Министр финансов США Джанет Йеллен в интервью CNN признала, что ее прогнозы относительно инфляции в стране были слишком оптимистичными. По ее словам, власти Соединенных Штатов Америки не ожидали взрывного роста цен на энергию и продовольствие, а также глобального нарушения цепочек поставок.