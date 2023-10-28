Совбез анонсировал обсуждение Концепции безопасности Союзного государства Москва и Минск 30 октября обсудят Концепцию безопасности Союзного государства

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, Александр Лукашенко

Российская и белорусская делегации обсудят проект Концепции безопасности Союзного государства на площадке Совета безопасности в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата российского Совбеза. Обсуждение запланировано на понедельник, 30 октября.

Документ будет обсуждаться в Москве, — сказали агентству в Совбезе.

О том, что Россия и Белоруссия разрабатывают совместную концепцию безопасности, представитель Кремля Дмитрий Песков объявил в сентябре. О планах ее подготовки по итогам апрельских переговоров с белорусским лидером Александром Лукaшенко ранее говорил президент РФ Владимир Путин. Так, глава РФ отмечал необходимость стратегического планирования и укрепления системы безопасности Союзного государства для «уcтойчивого поступательного социально-экономического развития».

Позже Лукашенко заявил, что Белоруссии нужны гарантии безопасности от России на cлучай внешней агрессии. Он также отметил, что Москва и Минск должны проанализировать договоры по безопасности или подписать новое соглашение для ее уcиления. При этом Песков отмечал, что Россия обязана рассмотреть вопрос обеспечения таких гарантий. Он добавил, что Минск является активным союзником Москвы и два государства имеют прочные связи. Песков подчеркнул, что работа по укреплению Союзного государства России и Белоруссии будет продолжаться.