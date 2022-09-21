Собянин установил дополнительные выплаты мобилизованным москвичам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин установил дополнительные выплаты для мобилизованных москвичей. В своем блоге градоначальник также рассказал о нескольких тысячах добровольцев из столицы, уже выполняющих боевые задачи на полях Украины. По словам городского главы, в Москве укомплектованы три батальона: «Донской», «Георгиевский» и «Маршала Катукова».

Уже сегодня в боевых действиях с оружием в руках принимают участие несколько тысяч добровольцев из Москвы. Укомплектованы три батальона — «Донской», «Георгиевский» и «Маршала Катукова». Мною были приняты решения о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и их семей, — сообщил мэр.

Собянин посчитал необходимым распространить эти меры материальной поддержки и на тех россиян, которых призовут в Москве в соответствии с указом президента России Владимира Путина о частичной мобилизации.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в российское законодательство по поручению президента России будут внесены поправки, направленные на обеспечение трудовых гарантий участникам спецоперации. Спикер Совфеда отметила, что льготы для участников СВО будут распространены и на тех, кто попадает под частичную мобилизацию.