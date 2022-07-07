Слуцкий рассказал, как отставка Джонсона скажется на отношениях с Россией Слуцкий: отставка Бориса Джонсона ничего не изменит в отношении к России

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил NEWS.ru, что отставка премьера Британии Бориса Джонсона ничего не изменит в политике Лондона на российском направлении. По его словам, Британия и англосаксонский мир намерены противостоять Москве «до последнего украинца», чего бы это ни стоило.

Можно здесь было бы говорить про «закон бумеранга», но, к сожалению, история вряд ли чему-то научит Лондон, — подчеркнул Слуцкий.

Джонсон 7 июля объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он сделал соответствующее заявление, выступая с обращением к нации. Джонсон будет исполнять обязанности главы партии и правительства до новых выборов. Он пообещал максимальную поддержку будущему лидеру консерваторов и кабмина и подчеркнул, что британское правительство будет поддерживать Украину и после его отставки — так долго, как потребуется.