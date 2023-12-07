Слуцкий просит защитить кошельки родителей от азартных онлайн-игр Слуцкий потребовал от Минцифры маркировать азартные онлайн-игры знаком «18+»

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Онлайн-игры, которые предлагают покупку шансов на получение определенных игровых ценностей, должны быть промаркированы возрастным цензом, считает глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий. Письмо с соответствующим содержанием он направил на имя главы Министерства цифрового развития Максута Шадаева (документ есть в распоряжении NEWS.ru). По словам депутата, в последнее время участились случаи, когда несовершеннолетние тратят родительские деньги на подобные азартные игры.

Неоднократно встречаются случаи, когда дети втайне от родителей тратят десятки, а иногда и сотни тысяч рублей на совершение внутриигровых покупок, не понимая в силу возраста последствий таких затрат для семьи. В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос введения специальной маркировки для детских видеоигр, содержащих внутриигровые покупки, — сказано в письме главы фракции ЛДПР.

Слуцкий считает, что нужно создать дополнительные механизмы родительского контроля для таких случаев. Глава ЛДПР уточняет, что речь идет именно о покупке так называемых лутбоксов, которые не являются внутриигровой ценностью, а только повышают шансы на ее получение. Такой товар продвигается по тому же принципу, что и любые другие азартные игры, он дает шанс, но не способность для достижения результата.

Встречаются случаи, когда дети, увлекшись игрой совершают покупки в приложениях и семейный бюджет сильно страдает. Кроме того, постоянно потребление, быстрые эмоции, вызванные играми, могут спровоцировать у детей зависимость, — заявил Слуцкий в комментарии NEWS.ru.

Говоря об актуальности проблемы, Слуцкий сослался на исследование аналитического центра НАФИ. Согласно его результатам, в России компьютерными, консольными или мобильными играми увлекаются от 30 млн до 74 млн человек. 73% игроков — люди младше 24 лет. 22% респондентов исследования сообщили, что они сами или их близкие совершают покупки в видеоиграх или заводят денежные средства на счет игры для получения каких-либо предметов в самой игре.

Ранее сообщалось, что в России выросло число финансовых пирамид, которые маскируются под экономические онлайн-игры. Мошеннические схемы такого типа предлагают «быстрый и легкий» заработок в интернете для привлечения пользователей.