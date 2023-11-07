Слуцкий предложил замену экс-депутату Власову Слуцкий предложил кандидатуру Кулиевой на место экс-депутата Власова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Мандат экс-депутата фракции Василия Власова могут передать депутату от ЛДПР 7-го созыва Василине Кулиевой, передает РИА Новости. С таким предложением выступил глава партии Леонид Слуцкий.

Мандат Власова будет передан Василине Кулиевой, — сообщил Слуцкий.

В свою очередь, Кулиева подтвердила Daily Storm новость о своем возвращении в Госдуму. Кулиева надеется, что войдет в думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей, где она находилась в прошлые созывы. Там политик хотела бы заняться вопросами демографии. Также в планах Кулиевой помочь в решении проблем ее родного Забайкальского края.

Ранее думская комиссия по этике сочла достаточными основания для досрочного прекращения полномочий Власова и Вадима Белоусова и направила материалы по депутатам в комиссию по мандатным вопросам. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил перед началом обсуждения, что оба депутата систематически не выполняли свои обязанности. За прекращение полномочий Власова проголосовали 317 депутатов.

Власов был избран в Госдуму от ЛДПР в 2016 году, став самым молодым депутатом седьмого созыва. Белоусов, представлявший «Справедливую Россию — За правду», в августе 2022-го был приговорен к 10 годам колонии за получение взятки в размере 3 млрд рублей и был объявлен в розыск.