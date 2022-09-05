Слуцкий предложил перенести штаб-квартиру ООН в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

↵Штаб-квартиру ООН нужно перенести в Крым или Ижевск, если российская делегация не сможет принять участие в Генассамблее ООН, заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий во время встречи со студентами Ижевска. По его словам, вся российская делегация пока что не получила американские визы, передает URA.RU.

Госдеп США напрямую вмешивается в работу ООН и нарушает фундаментальные принципы организации. Если поездка так и не состоится — будем предлагать перенести штаб-квартиру ООН в Крым, а возможно, и в Ижевск, — сказал Слуцкий.

Первый замглавы международного комитета Совета федерации Владимир Джабаров ранее отмечал, что штаб-квартиру ООН необходимо перенести из США в другую, более нейтральную страну. Сенатор предложил расположить ее в Швейцарии или Австрии.

В начале сентября Вашингтон сорвал участие главы МВД России Владимира Колокольцева в саммите министров внутренних дел в ООН. По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, Соединенные Штаты не выдали визы российским делегатам. Он посчитал, что действия США являются нарушением обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН.