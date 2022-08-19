Слуцкий оценил призыв Сунака не допускать Путина на саммит G20 Слуцкий назвал бесполезным призыв Сунака не допускать Путина на саммит G20

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Председатель комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с NEWS.ru назвал предложение не допускать президента России Владимира Путина на саммит G20 бесполезным призывом, рассчитанным на получение очков во внутриполитической и внутрипартийной борьбе. По его оценке, британские политики явно расходятся в намерениях по отношению к РФ, о чем свидетельствует желание кандидата на пост премьера Лиз Трасс вызвать Путина на разговор в ходе саммита.

Хозяйкой саммита в этом году является Индонезия. Ее руководство приглашение президенту России уже направило и неоднократно его подтверждало. Вопрос закрыт, — подчеркнул Слуцкий.

Ранее кандидат на пост премьер-министра Великобритании, экс-глава Минфина королевства Риши Сунак призвал не допускать президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в ноябре в Индонезии. По его словам, партнеры и союзники Лондона несут «коллективную ответственность за то, чтобы назвать поведение российского лидера ужасающим».

Между тем Лиз Трасс подтвердила намерение отправиться на саммит и вызвать Путина на «серьезный разговор», чтобы противостояние ему «голосов свободного мира» стало очевидным.