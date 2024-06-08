«Случайные люди»: Захарова заявила о дилетантстве Макрона и его команды Захарова напомнила, что у Макрона и его команды нет опыта госуправления

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Предшественники президента Франции Эммануэля Макрона были великими людьми, которые делали все, чтобы объединить Европу, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в кулуарах ПМЭФ. В комментарии корреспонденту NEWS.ru она отметила, что нынешний лидер Франции и его команда — это случайные люди, которые попали в политику непонятным путем.

Как попал Макрон в большую политику, нам еще предстоит узнать. И он, и вся его команда — люди случайные. У них нет ни опыта государственного управления, ни опыта реальных дел ни в своей стране, ни в мире. При этом претензии их на собственную значимость колоссальные. Посмотрите, кого он набрал, — отметила Захарова.

Дипломат также заявила, что министр иностранных дел страны Стефан Сежурне не просто оторван от реальности, но и безграмотен. В связи с этим она призвала народ Франции спросить Макрона, куда он их приведет своими решениями.

Захарова также заявила, что Макрон, к сожалению, последователен в своей русофобии. Таким образом она ответила на вопрос корреспондента NEWS.ru о разрешении Парижа, данном Украине, наносить удары по РФ. По словам дипломата, Макрон этим не сказал ничего нового.