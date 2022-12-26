«Скорее Киев вновь станет русским»: сенатор Цеков о планах Украины на Крым Сенатор Цеков: скорее Киев вновь станет русским городом, чем Крым вернется в состав Украины

Фото: СФ РФ

Сергей Цеков

Скорее Киев вернется на родину, чем Крым вернется в состав Украины, заявил сенатор от субъекта РФ Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru. По его словам, все подобные заявления — просто бахвальство и их произносят, чтобы внушить уверенность народу.

Они всё это говорят, чтобы вдохнуть уверенность в свой собственный народ, оболванили уже всех до ручки. Ведь там реально сейчас многие уверены, что украинские войска чуть ли не до Владивостока дойдут. С точки зрения реальности гораздо более вероятно, что Киев вновь станет русским городом. Он же мать городов русских, вот он на родину и вернется, — заявил Цеков.

По словам сенатора, с Крымом «все и так понятно»: иных вариантов по его статусу быть не может.

Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что 2023 год станет решающим для страны. Он подчеркнул, что Киев намерен добиться победы в конфликте и вернуть контроль над Крымом. Отмечалось, что администрация президента США Джо Байдена не поддержала обещание украинского лидера Владимира Зеленского о возвращении полуострова, аналитики считают, что это будет очень сложно.

В ответ на заявление Ермака депутат Госдумы от региона Михаил Шеремет посоветовал Киеву «начать готовить план по вхождению в состав России» и предрек невиданную катастрофу при минимальной попытке посягнуть на Крым. Планы Украины он назвал «полной ахинеей», которая не имеет ничего общего с реальностью.