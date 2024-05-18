СК России даст оценку обвинениям глав ФСБ и Росгвардии на Украине Бастрыкин поручил дать оценку обвинениям Бортникова и Золотова на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Бастрыкин

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заочному предъявлению обвинения Государственным бюро расследований Украины директору ФСБ России Александру Бортникову, главе Росгвардии Виктору Золотову и еще 18 высокопоставленным российским офицерам, сообщила пресс-служба ведомства. Там уточнили, что речь идет о незаконном уголовном преследовании.

Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела установит конкретных должностных лиц, принявших незаконные решения о привлечении граждан РФ к ответственности, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее Государственное бюро расследований Украины заочно предъявило обвинения Бортникову, Золотову и еще 19 генералам российских спецслужб по так называемым делам Майдана. В ГБР заявили, что у ведомства имеются доказательства «подрывной деятельности» российских спецслужб и лично главы ФСБ против Украины. Его, как пояснили в бюро, обвиняют в «организации совершения государственной измены бывшим руководством СБУ», действиях против Украины и «незаконном препятствовании протестным акциям на Украине в 2013–2014 годах» для «сохранения режима [экс-президента Украины Виктора] Януковича».

До этого ГБР Украины объявило в розыск президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера. По его данным, предпринимателя обвиняют в нарушении статьи 110 УК «Посягательство на территориальную целостность Украины». Отмечалось, что Гинер был заочно арестован по решению суда.