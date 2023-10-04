СК начал расследование убийства российского военнопленного на Украине

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Следственный комитет России начал расследование из-за видео, на котором украинские военные жестоко пытали, а затем задушили пленного российского солдата, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ. В ведомстве пообещали дать правовую оценку действиям всех причастных к убийству лиц.

Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка, — говорится в сообщении.

Ранее воюющий на стороне Украины наемник из Дании рассказал об убийствах пленных российских солдат украинскими военными. Сам наемник заверил, что не принимал участия в подобных казнях, хотя и убивал российских солдат на поле боя. Боец, представленный под ненастоящим именем Йонас, выступил в эфире на условиях анонимности, поскольку все еще пребывает на Украине.

Глава ДНР Денис Пушилин 4 октября заявил, что в плену у ВСУ находятся около 500 российских военных.

3 октября военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что пленных военных ВСУ кормят хорошо. По его словам, его в российских войсках так не кормили. Он добавил, что пленных много — их захватывают в боях, в засадах и «в ходе неграмотных действий командиров украинских». По его словам, пленные говорят о том, что воевать не хотят и хотят домой.