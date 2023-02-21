Силуанов рассказал, повысят ли налоги после послания Путина Силуанов: решения Путина будут профинансированы без дополнительных налогов

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Министр финансов РФ Антон Силуанов (в центре) перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию РФ в Гостином Дворе

Повышать налоги для граждан в России не собираются, однако предполагается однократный добровольный взнос в бюджет со стороны бизнеса, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает РИА Новости. Поручения и решения, которые в ходе послания Федеральному собранию озвучил президент России Владимир Путин, будут профинансированы в полном объеме, заявил он.

Конечно, планы напряженные. <...> Те решения, которые сегодня озвучил президент, будут в полном объеме обеспечены финансированием. <...> О повышении налогов в текущем году речи не идет, — сказал Силуанов.

Он заверил, что средства на маткапитал для жителей новых субъектов РФ есть, они заложены в тех ресурсах, которые даны на развитие этих регионов.

Ранее Силуанов заявил, что Минфин рассчитывает получить около 300 млрд рублей от однократного налогового взноса со стороны крупного бизнеса. По его словам, взнос не затронет нефтегазовый сектор и малый бизнес и позволит поддержать социальные и инфраструктурные расходы бюджета.

Он уточнил, что налог коснется прироста прибыли в 2021–2022 годах, детали этого проекта согласуются с предпринимателями. Наиболее оптимальный инструмент финансирования должен быть найден в ближайшее время.