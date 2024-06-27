Шукшина заподозрила Володина в блокировке неугодных комментариев в Telegram

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Шукшина

Заслуженная артистка России Мария Шукшина, комментируя в своем Telegram-канале спор вокруг слов председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о «государственной дуре», предположила, что спикер Госдумы Вячеслав Володин блокирует неугодные комментарии в своем блоге. Она выразила мнение, что канал СК РФ является едва ли не единственным, где не «подчищают» реакции пользователей.

Походу официальный ТГ-канал СК РФ — единственный, где не блокируют (в отличие от ТГ-канала того же Володина, Госдумы, фракций, разных депутатов и губернаторов) комментарии людей. А делаю я такой вывод из заявления Володина о том, что Бастрыкин словами о «госдуре» оскорбил народ, — считает Шукшина.

Она предположила, что в ином случае Володин видел бы фразу, озвученную Бастрыкиным, «через комментарий». По мнению Шукшиной, тем, кто оскорбляет российский народ, является не глава СК.

Народ оскорбляет полный игнор со стороны власти и бетонная стена, выстроенная ею же и отгораживающая ее же от того самого народа, — предположила Шукшина.

Ранее Бастрыкин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, призвал Госдуму изменить законодательство в сфере миграции. Обращаясь к депутатам с вопросом о том, заинтересованы ли они в решении миграционного кризиса, он назвал нижнюю палату парламента «государственной дурой».

Володин резко отреагировал на критику Бастрыкина. Он заявил, что глава СК оскорбил российский народ, назвав думу «государственной дурой». Он пояснил, что депутатов ГД избирают граждане РФ.