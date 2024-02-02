«Шокирован»: депутат Соболев назвал подлостью заявление Пашиняна о России Депутат Соболев назвал подлостью слова Пашиняна о военном сотрудничестве с РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Виктор Соболев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позволил себе подлое высказывание по поводу сотрудничества республики с Россией в оборонной сфере, таким мнением с NEWS.ru поделился депутат Госдумы Виктор Соболев. Парламентарий напомнил, что в Армении находится военная база ВС РФ. Так он прокомментировал слова Пашиняна о том, что Москва больше не может быть основным партнером Еревана в оборонной и военно-технической сферах.

Я шокирован этим заявлением, так как в Армении находятся российские военные базы: авиационная, целая дивизия. И он делает такие заявления... видимо, полностью лег под США, они усиливают антироссийскую деятельность на средне-азиатском направлении, на Дальнем Востоке, на Северо-Западе. Этого следовало ожидать, но это с его стороны подлость, — сказал Соболев.

Пашинян заявил, что Россия «по объективным и субъективным» причинам больше не может быть основным партнером Армении в оборонной и военно-технической сферах, в интервью Общественному радио. Он отметил, что раньше 95–97% отношений в перечисленных сферах приходилось на РФ.

Ранее спецпредставитель НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина заявил, что в Альянсе очень воодушевлены сдвигом Еревана в сторону Альянса во внешней и оборонной политике и хотят еще большей близости. До этого представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Москва остается партнером Еревана, и внесла решающий вклад в прекращение боевых действий. По ее словам, российская сторона также вносит решающий вклад для предотвращения еще более тяжкого поражения Армении.

Также Захарова заявила, что если Армения и НАТО хотят близости, то надо сначала понять, насколько это может быть безопасно и к чему приведет. Она подчеркнула, что перед сближением с Альянсом Армении необходимо проанализировать и понять, что на самом деле входит в ее национальные интересы.