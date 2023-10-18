Шойгу заявил о резком обострении ситуации на границе Союзного государства

Фото: МО РФ

Сергей Шойгу

Враждебная деятельность НАТО обострила обстановку на границах Союзного государства, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на заседании совместной коллегии оборонных ведомств РФ и Белоруссии. По его словам, которые приводит ТАСС, в сложившихся условиях сотрудничество между Москвой и Минском имеет особенно важное значение. Он назвал Белоруссию надежным союзником России.

Наши страны объединяют братские отношения, общие культурные и нравственные ценности. Это особенно важно сегодня, когда обстановка по периметру границ Союзного государства резко обострилась в связи с откровенно враждебной деятельностью НАТО, — отметил Шойгу.

Министр обороны РФ также отметил, что в скором времени на военных базах Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции могут появиться ударные вооружения. Этот фактор также повышает градус напряженности в регионе, подытожил он.

Президент России Владимир Путин ранее обвинил НАТО в расширении на восток. Он подчеркнул, что Альянс пошел на такой шаг вопреки своим обещаниям, данным России еще в 1991 году. По словам Путина, Москве трудно иметь дела с людьми, которые не соблюдают договоренности. В свою очередь представители НАТО отмечают, что Альянс не давал никаких письменных гарантий.