Шойгу проверил боевую подготовку контрактников и добровольцев

Фото: МО РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих-контрактников и добровольцев в Южном военном округе (ЮВО), сообщает Минобороны в своем Telegram-канале. Глава ведомства понаблюдал за занятиями по тактико-специальной, огневой, медицинской и инженерной подготовке, а также оценил программу подготовки операторов беспилотников.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих по контракту и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа, — говорится в сообщении ведомства.

Занятия на полигонах проводятся офицерами, обладающими боевым опытом, полученным во время участия в специальной военной операции. Под их руководством добровольцы и контрактники отрабатывают эвакуацию раненых из техники, из окопов, а также отработку организации связи в наступательном бою, рассказал министру начальник Управления боевой подготовки ЮВО.

Ранее Шойгу заявил, что Генштаб ВС РФ не планирует проводить дополнительную мобилизацию. По его словам, на данный момент военнослужащих для СВО достаточно.