Шойгу представили новый ударный квадрокоптер МО: Шойгу показали новый ударный квадрокоптер для дистанционного минирования

Фото: МО РФ

Перспективный ударный квадрокоптер для дистанционного минирования в условиях низкой видимости продемонстрировали министру обороны России Сергею Шойгу, сообщает пресс-служба ведомства. Уточняется, что полигон Московского военного округа, который занимается разработкой беспилотника, готов выпускать 30 единиц в месяц.

Руководитель предприятия доложил министру обороны о готовности уже выпускать 30 квадрокоптеров данного типа в месяц, а в дальнейшем существенно нарастить выпуск изделий, — говорится в сообщении.

Министр рассказал, что в Минобороны принято решение создать научно-производственный центр беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов. Он будет представлять собой объединение различных предприятий, лабораторий и роботизированных комплексов. Кроме того, Шойгу представили отечественные образцы стрелкового оружия, разработанные при содействии военных снайперов, которые участвовали в спецоперации.

Глава военного ведомства посещает полигон Московского военного округа с инспекцией. Шойгу проверяет ход выполнения указаний по разработке новых образцов вооружения, в том числе беспилотников и стрелкового оружия, которые создаются с учетом опыта СВО.