Шойгу передал Белоруссии ОТРК «Искандер-М» для работы с ядерными ракетами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Белоруссии получили от России оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», заявил в ходе селекторного совещания в военном ведомстве министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, ракеты можно будет использовать как в обычном, так и в ядерном исполнении, передает ТАСС.

Вооруженным силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении, — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что еще 3 апреля на одном из военных полигонов в России началось обучение белорусских расчетов по применению ракетных комплексов для защиты Союзного государства.

Также министр обороны России рассказал, что несколько штурмовых самолетов ВС Белоруссии получили возможность наносить удары средствами поражения в ядерном оснащении. По его словам, страны НАТО активизируют свою деятельность на границе с Россией и Белоруссией.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что 1 июля РФ закончит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. По словам главы государства, Москва не передает Минску свое ядерное оружие, а «делает то, что делали США десятилетиями». Он добавил, что на белорусских аэродромах уже расположены 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие.

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, в республику при необходимости может быть введено стратегическое ядерное оружие. Он уточнил, что отдал распоряжение военным немедленно восстановить площадки для ядерных боеголовок.