Шойгу: миротворцы помогли эвакуировать десятки тысяч жителей Карабаха Шойгу: российские миротворцы эвакуировали 98 тысяч жителей Карабаха

Фото: МО РФ

Российские миротворцы помогли эвакуировать 98 тысяч жителей Карабаха в Армению, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании. По его словам, мирное население было размещено на наблюдательных постах и в базовом лагере. Среди эвакуированных насчитывается 32 тысячи детей, передает РИА Новости.

Из Нагорного Карабаха на территорию Армении организована эвакуация более 98 тысяч мирных жителей, в том числе около 32 тысяч детей. По Агдамскому и Лачинскому маршрутам обеспечена доставка почти трехсот тонн гуманитарных грузов, — сообщил Шойгу.

Кроме того, российские миротворцы приняли участие в тушении пожара на складе топлива в Ханкенди, добавил он. В настоящий момент они продолжают оказывать всестороннюю помощь нуждающимся гражданам.

Развернуты блочный модульный городок с современным оборудованием, автоперевязочная с возможностью хирургической помощи, а также операционный модуль с палатой интенсивной терапии. В состав специального медицинского отряда входят опытные врачи различных специальностей, — рассказал министр.

Ранее российских миротворцев в Карабахе наградили знаками отличия Министерства обороны РФ. Командующий контингентом генерал-майор Кирилл Кулаков пожелал им успешного выполнения поставленных задач в будущем.