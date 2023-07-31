Шойгу доложил Путину о своем визите в КНДР Песков: Шойгу доложил Путину о своем визите в КНДР

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Министр обороны России Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о своем визите в Северную Корею и конкретно о встрече с лидером республики Ким Чен Ыном, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые цитирует ТАСС, президент всегда незамедлительно получает информацию о встречах подобного уровня.

Конечно же, министр уже доклады сделал, но не знаю, насколько детально. О таких важных визитах докладывается главе государства незамедлительно, — сказал Песков.

Шойгу посетил Северную Корею в составе российской делегации 25 июля. Министр принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в освободительной войне. Песков накануне рассказал, что Путин передал через Шойгу личное послание Ким Чен Ыну. Его содержание он не раскрыл.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен предположил, что целью поездки Сергея Шойгу в КНДР могли быть переговоры о поставках вооружения. По его словам, министр обороны вряд ли посетил Пхеньян ради отдыха. При этом в Вашингтоне видят, что Москва стремится заручиться поддержкой по данному вопросу в как можно большем количестве стран, добавил Блинкен.