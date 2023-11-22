Сенаторы одобрили закон о федеральном бюджете России на 2024 год

Фото: Совет Федерации РФ

Члены Совета Федерации одобрили закон о федеральном бюджете на 2024 год в рамках 555-го заседания, трансляция которого была организована на странице верхней палаты парламента в социальной сети «ВКонтакте». В документе были утверждены доходы государства в размере 35,065 трлн рублей, а также его расходы, сумма которых составит 36,66 трлн рублей. Также в законопроекте отмечается, что в ближайшие три года дефицит бюджета не превысит 1% от ВВП.

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2024 год составит примерно 1,292 трлн рублей. На финансовое обеспечение российской пенсионной системы будет потрачено около 3,7 трлн рублей. Отмечается, что авторы закона планируют покрыть дефицит бюджета за счет внутренних заимствований и Фонда национального благосостояния. Общий объем внутренних заимствований составит примерно 4 трлн рублей.

Подчеркивается, что в документе также отражен плановый период федерального бюджета на 2025 и 2026 годы. Расходы в эти годы составят 34,382 трлн рублей и 35,587 трлн рублей соответственно.

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности ранее поддержал законопроект о повышении военных пенсий. Авторы инициативы предлагают повысить размер понижающего коэффициента на 3,85%, что приведет к увеличению пенсионных выплат на 4,5%.