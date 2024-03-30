Сенатор жестко ответил Макаревичу на его «подкол» в публикации о «Крокусе» Сенатор Гибатдинов назвал подлым пост Макаревича о теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Макаревич

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом в список иноагентов) совершил подлость, позволив себе «подкол» в посте про теракт в «Крокус Сити Холле», заявил NEWS.ru сенатор Айрат Гибатдинов. По его словам, таким людям не место в российском обществе.

Все сбежавшие артисты упали в глазах россиян. Сначала люди закрывали глаза на их выпады и даже оправдывали. Сейчас все понимают их русофобную позицию. Макаревич пытался привлечь к себе внимание и смешал слова сочувствия с «подколом». Людям, которые позволяют себе настолько подлые слова о всероссийской трагедии, не место в нашем обществе, — отметил Гибатдинов.

Ранее Макаревич в Facebook (деятельность в РФ запрещена) ответил на претензии по поводу своего молчания на фоне трагедии в «Крокус Сити Холле». Он заявил, что говорить о соболезнованиях не стоит, если можешь помочь. Своих критиков он назвал «блюстителями новой нравственности» и охарактеризовал их деятельность как «вонь».

Певец назвал пошлыми высказывания публичных деятелей в соцсетях. Он призвал «не трындеть» о произошедшем в «Крокусе», а помогать пострадавшим делом. Певец добавил, что сочувствует жертвам теракта и всем жителям России. При этом он обратился к россиянам с заявлением, что это их выбор — находиться в стране.