Сенатор заявила о риске для детей-аллергиков остаться без молочных смесей Сенатор Лазуткина: рынок безлактозных детских смесей в России полностью зависит от импорта

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Жизнь детей с аллергической непереносимостью лактозы зависит от обеспечения специальным питанием, однако в России его не выпускают и этот рынок полностью импортоориентирован, рассказала «Парламентской газете» член комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Лазуткина. Сенатор подчеркнула, что в палате ищут выход из сложившейся ситуации.

Сейчас детское питание не попадает под санкции, так как относится к жизненно необходимым товарам. Но мы не знаем, сколько еще пакетов санкций может быть принято в отношении России и не попадут ли под них и безлактозные детские смеси, — уточнила Юлия Лазуткина.

В стране есть необходимые компоненты для производства таких смесей, однако они не используются в производстве. Чтобы исправить ситуацию и не оставить таких детей без жизненно важного питания, сенаторы планируют в ближайшее время разработать ряд мер поддержки отечественных производителей.

Она подчеркнула, что специальное и лечебное питание требуется все большему количеству детей, поэтому в стране необходимо возрождать институт молочных кухонь, которые станут еще и значительной поддержкой местных сельхозпроизводителей.

Лазуткина также отметила, что детские молочные кухни сохранились не более чем в 20 регионах страны, в остальных субъектах эту помощь монетизировали.

Правда, сумма компенсации небольшая — 500–1500 рублей в разных субъектах. При этом, например, банка той же безлактозной смеси сегодня стоит от 2700 до 3500 рублей, — сообщила законодатель.

Ранее неонатолог Денис Аксенов рассказал, что при грудном вскармливании новорожденный ребенок приобретает пассивный иммунитет и становится менее подверженным неинфекционным заболеваниям: например, ожирению или диабету.