Сенатор заявил, что ЮАР не намерен исполнять решение МУС в отношении Путина Сенатор Цеков: никаких санкций по отношению к президенту РФ в ЮАР применяться не будет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Никаких санкций по отношению к президенту РФ Владимиру Путину в ЮАР применяться не будет, заявил NEWS.ru cенатор Сергей Цеков. Он отметил, что саммит БРИКС в Африке состоится с личным участием всех лидеров стран-членов.

Откровенно говоря, когда саммит состоится с личным участием всех руководителей, то и станет понятно, решение суда об аресте Путина не учитывается, или учитывается, но никто не собирается его исполнять. Возможно, в ближайшем будущем будет получено заверение, что никаких санкций по отношению к нашему президенту применяться не будет, — рассказал Цеков.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) должен пройти в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что саммит БРИКС пройдет в очном формате, во встрече примут участие главы всех стран — членов международного объединения.

Международный уголовный суд (МУС) ранее выдал ордеры на арест президента РФ и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Основанием для такого решения послужила информация о «перемещении населения [детей] с Украины». В Кремле назвали неприемлемым решение Международного уголовного суда. Песков сообщил, что данное решение ничего не значит для России.