Сенатор рассказал, чем закончится евроатлантическая интеграция для Украины Сенатор Цеков: Европа может уничтожить Украину, как это происходит с Болгарией

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru заявил, что «евроатлантическая интеграция» закончится для Украины уничтожением со стороны ЕС, как это сейчас происходит с Болгарией. Член Совфеда подчеркнул, что «Европа не придет на Украину со своим высоким уровнем жизни, а высосать из нее все, что можно — да». Собеседник добавил, что преуспевание Западной Европы основано на многовековом грабеже колоний. Таким образом он прокомментировал заявление депутата Верховной рады Ирины Геращенко, предложившей сделать евроатлантическую интеграцию «религией».

Они повторяют молитву о прекрасной жизни в США, Европе, на Западе. Может, Порошенко там жить неплохо с наворованными на Украине деньгами, возможно Геращенко того же хочет. А если говорить о народе Украины — европейский уровень жизнь на Украину не придет, а вот высосать из страны все, как Европа делала веками — это можно. <...> Какую икону она поставит? Джонсона, Байдена, будут на них молиться, они и сейчас молятся на них. Честно говоря, Украина не будет ни в ЕС, ни в НАТО. Такие как Геращенко заражены не просто украинским национализмом, а нацизмом, — рассказал Цеков.

По его словам, идея евроатлантизма «на ладан дышит» и будет ли она актуально через 10-20 лет — большой вопрос. Накануне Ирина Геращенко во время заседания Рады заявила, что ратификация Стамбульской конвенции приведёт Украину в ЕС, и что евроатлантическая интеграция должна стать «нашей религией».

Ранее сенатор Алексей Пушков иронично прокомментировал сообщения СМИ о том, что действующий посол Украины в ФРГ Андрей Мельник может пойти на повышение и занять должность заместителя главы украинского МИД. По его словам, это свидетельствует о высоком уровне поддержки Германией Украины.