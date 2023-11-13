Россиянок предложили переориентировать с получения образования на роды Сенатор Павлова: девушек нужно переориентировать с получения образования на роды

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российских девушек нужно переориентировать с получения образования на роды, заявила на Русском экономическом форуме в Челябинске сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова. По ее словам, молодых россиянок сейчас ориентируют на получение хорошего образования, а далее на построение карьеры, в результате чего женщина, не реализовавшая себя к 40 годам как мать, «не знает, что такое домашний очаг». Она убеждена, что такую систему ценностей необходимо менять.

Нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования. Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, которое потом ни к чему не приводит их, — сказала сенатор.

Павлова добавила, что поднятие демографии в России посредством экономических мер, различных пособий и квартир для молодых семей является ложным путем.

Нам говорят, что пока этих факторов не будет, то молодые люди не примут решение о том, чтобы родить ребенка. Это совершенно ложный путь, — добавила она.

Ранее депутат Госдумы Петр Толстой на парламентских слушаниях «Реализация демографической политики: проблемы, перспективы и законодательные решения» заявил, что необходимо разработать закон, который дает многодетным семьям преимущества. Эти «конкретные вещи» депутат рассчитывает сделать в совместной работе с правительством, однако там он не видит «изменения идеологии», которому «пора случиться».